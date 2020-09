Staccioli e Fantozzi (Fdi): “Garantire gli insegnanti di sostegno nelle scuole”

“La scuola è una priorità fondamentale”. La pensano così i candidati alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi e Marina Staccioli.

“Come ben sappiamo – dicono Staccioli e Fantozzi – l’apertura del nuovo anno scolastico è purtroppo segnata dal Covid-19, con tutte le problematiche che questo comporta. Ci sono però altri virus in circolazione dei quali si parla poco e potrebbero essere evitati: ci riferiamo alla carenza dell’organico docenti ed in particolare a quello degli insegnanti di sostegno. Nessuno punti il dito contro i docenti, che troppo spesso lavorano in condizioni precarie sopperendo eroicamente alle lacune governative, semmai è chi amministra che deve fare il proprio dovere fino in fondo. Non è infatti ammissibile che nel 2020 ancora ci siano bambini che non sono messi nella condizione di seguire le lezioni perché privi dell’indispensabile insegnante di sostegno“.

“Questa incresciosa situazione – conclude la nota – è più frequente di quanto non si immagini anche nella nostra provincia di Lucca e purtroppo non se ne parla abbastanza forse perché non è quel tipo di notizia da “prima pagina”. Invece, un amministratore responsabile che conosce il tipo di dispiacere e disagio che può esservi in una famiglia che ha dei figli bisognosi dell’insegnante di sostegno, deve impegnarsi in prima linea affinché queste situazioni vengano superate. È nostro comune impegno, se eletti in consiglio regionale toscano con la presidente Susanna Ceccardi, fare quanto in nostro potere per affrontare e risolvere questo problema”.