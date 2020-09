Weekend di gazebo e comizi per il candidato Mario Di Fiorino

Il dottor Mario Di Fiorino, primario di psichiatria all’ospedale Versilia, prosegue la sua campagna elettorale come candidato consigliere regionale nella lista Toscana Civica per il Cambiamento a sostegno di Susanna Ceccardi presidente.

Nel weekend tanti gli appuntamenti del candidato. Si parte al gazebo di piazza Aldo Moro a Capannori domani (4 settembre) dalle 10 alle 12. Sempre domani a Bagni di Lucca, dalle 12,30 alle 14,30 sarà al gazebo in piazza Circolo dei Forestieri, dinanzi al bar Roma. Dalle 15 alle 17, infine, gazebo in piazza della pieve di Santa Maria Assunta a Villa Basilica.

Si prosegue sabato dalle 10 alle 13 in piazza degli Alpini a Porcari e dalle 14 alle 19 a Montecarlo, con comizio in piazza Carrara davanti al monumeto alle 18.

Domenica (6 settembre) tre appuntamenti in Garfagnana: a Castenuovo Garfagnana, gazebo dalle 10 alle 12 in via Vittorio Emanuele accanto alla fontana e comizio alle 11,30‪. Poi Piazza al Serchio, dalle 14 alle 17 ‬in piazza Papa Giovannni XXIII e a Gallicano, comizio alle 18 dal gazebo in piazza della Posta davanti al bar Il Gallo Goloso.