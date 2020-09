Forza Italia, Antonio Tajani al gazebo degli azzurri a Tonfano

Antonio Tajani sarà domani (5 settembre) in Toscana per sostenere la corsa alla presidenza regionale di Susanna Ceccardi e dei candidati di Forza Italia in corsa al consiglio regionale. Il vice presidente di Forza Italia e presidente uscente del Parlamento Europeo, che sarà accompagnato dal commissario straordinario, senatore Massimo Mallegni e dalla senatrice, Licia Ronzulli, inizierà il suo tour alle 9 dal Ponte di Vara, a Carrara, dove incontrerà una delegazione di cavatori ed i imprenditori. Tajani è stato il primo ed unico presidente del Parlamento Europeo a visitare il bacino estrattivo di Carrara nel gennaio 2019.

Alle 11 sarà a Tonfano, a Marina di Pietrasanta, al gazebo allestito dagli azzurri al mercato settimanale per incontrare gli iscritti a Forza Italia, simpatizzanti ed i cittadini. Info su www.massimomallegni.com