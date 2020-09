Mallegni (FI) è convinto: “Toscana, siamo a un passo dalla vittoria”

“Siamo a un soffio dalla vittoria. Susanna Ceccardi con ancora pochissimi sforzi potrà battere la sinistra col suo candidato Pd, renziano, di Rossi, di Chiti… è un impegno per tutti, per i prossimi cinque anni di governo e per cambiare il volto della Toscana”.

Lo afferma il senatore Massimo Mallegni, xommissario regionale di Forza Italia in Toscana in un videomessaggio affidato al suo profilo Instagram, annunciando il suo tour elettorale di presentazione delle liste e incontri con gli operatori economici in tutta la regione insieme al vicepresidente di Forza Italia onorevole Antonio Tajani e ai candidati alle elezioni regionali nei vari collegi: “Solo con Forza Italia possiamo avere persone competenti alla guida della Toscana e cambiarne il futuro per i prossimi cinque, dieci, venti anni. Non perdiamo questa opportunità”.