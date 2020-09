Mallegni (Forza Italia): “Troppa burocrazia per le imprese”

“Le imprese non hanno bisogno di più soldi ma di meno regole. Qui in Toscana non si può fare niente”. lo ha detto il senatore Massimo Mallegni, commissario straordinario di Forza Italia in Toscana durante un incontro per la presentazione dei candidati nella provincia di Lucca.

“Da quando sono entrato in politica, nel ’94 – afferma -, sento parlare di meno burocrazia, ed invece in Regione Toscana, hanno fatto il contrario: più burocrazia. In pratica hanno frenato sviluppo ed investimenti puntando sulla sussidiarietà. Solo dopo potremo parlare di urbanistica, porti, ambiente ed erosione. La sfida in Toscana non è una sfida per la presidenza, per la supremazia politica, ma per poter consentire alle imprese e ai cittadini di poter inseguire le proprie ambizioni ed i propri sogni”.