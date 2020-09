Montemagni (Lega): “Acqua imbevibile, fare chiarezza sul caso Montefegatesi”

Fare chiarezza sul caso dell’acqua a Montefegatesi. Lo dice la candidata della Lega al consiglio regionale, Elisa Montemagni.

“Nei giorni scorsi alcuni residenti di Montefegatesi, pare abbiano avuto dei malesseri dopo aver bevuto l’acqua del rubinetto – ricorda -e la situazione non sembra ancora completamente definita Il tutto risulterebbe dovuto alla rottura del dosatore del cloro, ma, ad oggi, i residenti chiedono maggiore chiarezza sulla vicenda, sia all’Asl che al gestore Gaia. Non vogliamo certamente alimentare allarmismi ma riteniamo, comunque, che sia dovuta, ai residenti, una spiegazione attendibile su quanto successo. L’acqua che solitamente utilizziamo nelle nostre abitazioni dovrebbe essere sempre pura e quando avvengono tali episodi è giusto sgombrare rapidamente ogni dubbio in merito”.