Progetto per Viareggio, gazebo a Torre del Lago

Continuano gli appuntamenti per la lista civica Progetto Per Viareggio-Del Ghingaro Sindaco: i candidati al consiglio comunale saranno presenti con un gazebo domani (5 settembre), dalle 17 alle 19, a Torre del Lago, al Parco il Camuciolo sul viale Kennedy.

“Per quanto riguarda Torre del Lago pensiamo sia indispensabile la realizzazione della ciclabile tirrenica lungo il viale dei Tigli, in modo che possa rispondere pienamente alle esigenze del turismo ambientale e serva da collegamento “dolce” tra Viareggio e, appunto, Torre del Lago”..

L’appuntamento successivo è previsto per martedì 8 settembre dalle 10 alle 13 nel quartiere Campo D’Aviazione, nella zona mercato in via Filzi.