Viareggio Democratica: “Più manutenzioni per scuole sicure”

“Vogliamo per i nostri figli scuole sicure, aree gioco pulite e ben attrezzate, iniziative culturali rivolte alla loro crescita intellettuale e morale”. Viareggio Democratica lancia il suo programma per le scuole.

“Con il commissariamento ormai alle spalle, abbiamo già constatato i passi in questa direzione dal parte dell’amministrazione con la messa in sicurezza e l’insonorizzazione di alcune scuole, ma non basta. Anche a causa del covid la delicata questione scolastica è diventata più centrale. Per questo proponiamo per il futuro: il completamento della messa in sicurezza degli edifici scolastici; il ripristino del servizio scuolabus; più tecnologia in classe con la previsione di investimenti specifici; dotazione bambini di borracce per limitare uso di plastica; revisione delle alternative vegetariane e vegane del menu’ bambini. Una scuola più moderna ed efficiente è possibile, ma ci serve il tuo aiuto”.