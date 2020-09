Barsanti: “Erba alta in centro, una immagine indecente”

C’è voluta l’azione dimostrativa del consigliere di opposizione per far sì che il Comune iniziasse a porre rimedio al degrado causato dall’erba alta in molte vie e sagrati del centro storico. Ma Barsanti attacca: “Non si era mai visto togliere l’erba da San Michele con un decespugliatore”.

“Grazie all’iniziativa mia e dei militanti di CasaPound – dichiara Barsanti in una nota – l’amministrazione si è data da fare per limitare il proprio danno di immagine e rimediare così alla brutta figura fatta per tutta l’estate. Una figuraccia fatta fare alla città intera, che si è presentata in condizioni vergognose ai pochi turisti che hanno deciso di visitarla nonostante le difficoltà di quest’anno”.

“Peccato, tuttavia, che la toppa sia peggio del buco – continua Barsanti – sia perché in questo modo l’amministrazione ha dimostrato di passare ai fatti solo dopo che il sottoscritto aveva ‘minacciato’ di ripetete l’azione, dimostrando dunque la propria totale mancanza di attenzione alla città, sia per come è avvenuta la pulitura nella giornata di ieri. Non è certo passato inosservato, infatti, il rumore dei decespugliatori in pieno centro storico, addirittura sul sagrato di San Michele. Un’immagine che, naturalmente, ha colpito molti cittadini, compreso il sottoscritto”.

“Qualcuno della maggioranza ha, con molta probabilità, mandato gli addetti delle cooperative a pulire in fretta e furia – prosegue Barsanti – non valutando l’inadeguatezza del metodo utilizzato e nemmeno la sua inefficacia, dato che, in questo modo, le erbacce non sono state tolte bensì solo tagliate, e ricresceranno molto velocemente. Sulla manutenzione e sulla cura del decoro urbano questa giunta sta facendo una pessima figura – conclude il consigliere di opposizione – e non basterà certo ripulire il solo centro storico. Invito, quindi, l’Amministrazione ad occuparsi anche delle periferie”.