Entra nel vivo la campagna elettorale a Coreglia. Dopo il successo dei primi tre appuntamenti – Tereglio, Lucignana e Ghivizzano Castello -, che hanno visto un’ottima partecipazione di pubblico, il percorso di incontro e ascolto sul territorio da parte di Marco Remaschi, candidato sindaco per Coreglia Antelminelli, e dei dodici candidati della lista che lo sostiene, Unione Democratica per Coreglia, prosegue la prossima settimana con un calendario fitto di iniziative.

Si comincia lunedì (7 settembre) a Piastroso al ristorante da Beppe; il giorno seguente – martedì 8 – l’appuntamento è a Piano di Coreglia nella sala parrocchiale, mentre il 9 sarà la volta di Vitiana, in piazza della Riunione. Giovedì (10 settembre), invece, l’incontro sarà dedicato in modo specifico al mondo venatorio, nella sala parrocchiale di Ghivizzano per chiudere nel capoluogo – a Coreglia – venerdì (11 settembre) al teatro A. Bambi. Gli incontri con i residenti di Ghivizzano, Calavorno e Gromignana sono invece programmati per la settimana successiva, rispettivamente lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre. Tutti gli appuntamenti si terranno alle 21.

Frazione per frazione, casa per casa, cittadino per cittadino, per ascoltare e raccogliere le richieste della cittadinanza e spiegare i progetti e i punti di forza del programma di Marco Remaschi: sono queste le parole d’ordine della campagna elettorale di Unione democratica per Coreglia e del candidato sindaco Remaschi, impegnato giorno dopo giorno a incontrare il territorio.

