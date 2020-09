Di Vito (Siamo Lucca): “Problemi al condotto pubblico, si faccia una commissione speciale”

“Ci vengono segnalati ancora problemi al Condotto civico, con cui gli abitanti di San Pietro a Vico combattono ormai da 5 anni, ovvero da quando è stata costruita una centrale idroelettrica all’altezza del vecchio Molino di Mezzo. Le problematiche sollevate non trovano a tutt’oggi alcuna soluzione, nonostante che abbia fatto un intervento pubblico nel gennaio scorso con annessa interrogazione all’amministrazione”. Lo sottolinea in una nota Alessandro Di Vito, candidato al consiglio regionale per Toscana Civica nonchè consigliere comunale di SìAmoLucca.

“Oltre al recente crollo di un muro, il livello dell’acqua è molto alto e il rumore della turbina è anche molto fastidioso. per non dire che della sporcizia si raccoglie a monte del Molino – aggiunge Di Vito -. Il tutto ormai è collegabile alla eccessiva portata del condotto finalizzata ad ottenere il massimo profitto dal lavoro delle turbine; alta portata del canale e profitto economico che si scontrano con l’asseto idrogeologico, stradale , ambientale, acustico e la privacy del cittadino. Recentemente ho fatto un sopralluogo nella zona e, nonostante le giornate assolate, ho riscontrato infiltrazioni di acqua nei prati e campi ed esondazioni a livello del piano di campagna: segno evidente che qualcosa non funzione come si deve. Sono cinque lunghi anni in cui la gente del posto non trova pace”. Di Vito si chiede allora cosa debbano fare gli abitanti.

“L’acqua penetra giorno per giorno e comporta umidità, mentre le transenne lungo la strada prendono sempre più posto: cosa aspetta il Comune a intervenire? – aggiunge il candidato al consiglio regionale -. Ora basta, chiederò l’istituzione di una Commissione speciale in base all’articolo 14 del regolamento consiliare. Sarà mio impegno portare in Regione questa problematica nata da un accordo tra la Provincia e un privato. Lo slogan DifendiAmo Lucca significa prestare attenzione al nostro territorio e portare rispetto alle istanze dei cittadini”.