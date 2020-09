Fdi, Meloni a Viareggio: “Con noi la Toscana può cambiare”

Appuntamento elettorale questa mattina (5 settembre) a Viareggio con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha incontrato giornalisti e candidati al Gran Caffè Margherita.

Una tappa del suo tour toscano fortemente voluta dall’onorevole Riccardo Zucconi, che ha fatto gli onori di casa in questa importante giornata a pochi giorni dalle elezioni, dove l’entusiasmo era più che mai palese.

Presenti anche l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, i senatori Patrizio La Pietra e Achille Totaro, gli otto candidati per Fdi al consiglio regionale e i ventiquattro candidati alle amministrative di Viareggio, che hanno potuto ascoltare le parole del presidente del partito.

“Il 20 e il 21 settembre avrete la possibilità di dire a Rossi e a tutta la sinistra cosa pensate di loro e del loro operato che dura ormai da oltre cinquant’anni, senza quell’alternanza politica alla base di ogni democrazia che si rispetti – commenta l’onorevole Giorgia Meloni -. Anni di immobilismo, di totale abbandono delle infrastrutture, di disastri nel settore sanitario, economico e sociale. Oggi abbiamo la fortuna di poter cambiare con candidati competenti, all’altezza del compito che li attende e che oltretutto sono donne: Susanna Ceccardi per la Regione Toscana e Barbara Paci per il Comune di Viareggio. Adesso tocca ai toscani far sentire la propria voce”.

“L’entusiasmo con il quale è stata accolta la nostra leader questa mattina, dimostra quanto Fdi sia un partito sempre più amato e seguito anche in Toscana e nella provincia di Lucca – afferma l’onorevole Riccardo Zucconi -. I sondaggi parlano chiaro: siamo di fronte ad un testa a testa fra centrodestra e centrosinistra e per la prima volta la nostra Regione può davvero attuare quella svolta che tanti di noi auspicano da anni. Fratelli d’Italia si avvia a centrare un risultato storico, volando al 17% a dimostrazione del fatto che la gente è stufa di carrozzoni e corsa alle poltrone. Nostro intento è infatti quello di premiare il merito, nessuno sarà nominato solo perché ha una tessera di partito. In Toscana e a Viareggio è arrivato davvero il momento di voltare pagina e dare ai cittadini il governo che meritano”.