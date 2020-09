Il vicepresidente del Parlamento Ue in visita a Lucca

Domani (6 settembre) Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo, sarà in tour in Toscana per sostenere le liste del MoVimento 5 Stelle che andranno al voto il 20 e il 21 settembre.

In particolare dopo una visita ad un importante realtà della cantieristica italiana, quali i cantieri San Lorenzo a Viareggio, si incontrerà alle 11,30 in Piazza Campioni a Viareggio con i cittadini. Parlerà soprattutto di finanziamenti europei e di possibili impegni dei suddetti finanziamenti sul territorio lucchese, inteso come provincia.

Alle 15,30 sarà in piazza della stazione a Lucca, a un gazebo allestito appositamente ove potrà avere un ulteriore contatto con i cittadini sui temi europei e locali.

Gli incontri con i cittadini si svolgeranno all’aperto per favorire il dovuto distanziamento sociale.

Ad entrambi gli incontri saranno presenti anche: Irene Galletti (candidata M5S alla presidenza regione Toscana), Gianluca Ferrara (senatore M5S), Roberto Baccelli (candidato Sindaco al Comune di Viareggio), Claudio Loconsole, Manuela Bellandi, Paolo Pescucci, Flora Prota (candidati alla regione Toscana circoscrizione Lucca).