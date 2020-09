L’opposizione diserta il Consiglio per ricordare la liberazione di Lucca

La loro assenza non è passata inosservata. Anzi, non sono mancate le polemiche per la mancata presenza al consiglio comunale sulla liberazione di Lucca di praticamente tutta l’opposizione.

Alla seduta di questa mattina (5 settembre) in cui è stata protagonista la testimonianza di Divo Stagi durante la commemorazione dei74 anni della liberazione della città, tutta la minoranza era assente ingiustificata. Uniche eccezioni Serena Borselli che era invece presenti e Cristina Consani, assente giustificata.