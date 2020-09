Sarti Magi: “Non si può consegnare la Toscana alla destra”

“Non consegnate la Toscana a Salvini e alla Ceccardi”. E’ l’appello del giovane studente e attivista lucchese Michele Sarti Magi.

“”Si avvicinano le elezioni e non posso immaginare questa splendida terra sotto l’ombra di questa destra politicamente squallida. No, non posso. Adoro la mia regione – afferma -. Penso che sia una delle più belle d’Italia. In Toscana abbiamo la culla della letteratura, il cibo tipico, le nostre meravigliose campagne, le città costiere, le isole, l’opera e la musica, la meravigliosa Garfagnana, l’arte di Firenze, il vino, i borghi, la Maremma. Potrei andare avanti all’infinito. Il mio appello, da giovane studente e attivista, è quello di voler bene alla nostra regione. Vogliate bene alla Toscana e non consegnatela nelle mani di Salvini o della Ceccardi. Non possiamo, non dobbiamo. Con questo non vi dico chi votare, per carità, ma vi invito al buonsenso. Ecco, si. Il mio è un invito al buonsenso comune. Lasciamo perdere il fatto che la Toscana è sempre stata roccaforte della sinistra, questo è secondario”.

“La mia non è una campagna per qualcuno di preciso. No, assolutamente – precisa – . Non so ancora chi votare, ma so benissimo chi non votare. Per quello mi appello al vostro buonsenso. Mi sarebbe piaciuto, e lo dico con franchezza, che ci fosse stato un candidato unico per il MoVimento 5 Stelle e le liste della sinistra. Una figura onesta, preparata, di sinistra, coraggiosa e rivoluzionaria. Sono ancora indeciso. I candidati della sinistra lucchese e dei 5 Stelle lucchesi non mi convincono. Con alcuni ho dei trascorsi non molto positivi. La presenza delle sardine penso, invece, che sia fondamentale. Le Sardine hanno portato aria fresca, coraggio e voglia di agire. Hanno risvegliato una voglia di combattere che dormiva. Ecco, in Toscana, le sardine sono fondamentali. Sono un aiuto, un amico, un alleato essenziale. Possiamo, insieme, dimostrare quanto vale la Toscana”.