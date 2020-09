Sarti (Sinistra Civica Ecologista): “Più investimenti per giovani e scuola”

“Da capolista della lista Sinistra Civica Ecologista nel collegio di Lucca ma soprattutto da studente universitario ho aderito con convinzione alla piattaforma studentesca per le elezioni regionali promossa da Udu Firenze, Unione degli universitari – Das Pisa e Rete degli Studenti Medi – Toscana”. Lo dice il candidato Andrea Sarti.

“È necessario – sostiene – farsi promotori di una nuova stagione di investimenti che restituiscano ai giovani toscani e alla giovani toscane la possibilità di costruire il futuro che desiderano. In questa sfida l’accesso all’istruzione universitaria e il sostegno alla famiglie degli studenti medi costituiscono priorità assolute. Gli studenti toscani chiedono un impegno concreto delle istituzioni nella realizzazione di un vero e proprio sistema di welfare studentesco che garantisca un aumento della platea dei beneficiari delle borse di studio, nuovi spazi e alloggi accessibili a tutti e un nuovo modello di trasporto pubblico in sintonia con le esigenze dei giovani. La crisi economica post-pandemia rischia di gettare nella povertà assoluta migliaia di famiglie nella nostra regione e questo avrà sicuramente ripercussioni sul percorso formativo di tantissimi studenti delle scuole medie e superiori, nel pensare nuovi strumenti di contrasto all’indigenza la Regione deve promuovere nuove politiche per contrastare l’abbandono scolastico, sostenendo le famiglie nell’acquisto del materiale didattico e garantendo infrastrutture funzionali. La politica che serve e per la quale mi impegno è quella che da voce a chi non ha voce e le voci degli studenti e delle studentesse sono rimaste inascoltate per troppo tempo. È ora di cambiare”.