“La politica assistenzialista di questo Governo rischia di farci fare la fine del Venezuela di Chavez e Maduro dove lo stato controllava tutto per ottenere il consenso del popolo. Senza una concreta politica a sostegno delle imprese rischiamo non solo di far chiudere le imprese ma tutto il paese”: lo ha detto Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia in occasione della sua visita in Versilia.

Tajani ha partecipato ieri (4 settembre) all’incontro promosso dal commissario straordinario,Massimo Mallegni e dal capo gruppo in consiglio regionale per Forza Italia, Maurizio Marchetti con i concessionari degli stabilimenti balneari di Lido di Camaiore. Insieme a loro tutti i candidati al consiglio regionale per gli azzurru: Angela Grasseschi, Tiziano Capitaneo, Rita Sarti, Fabrizio Giovannini, Elisabella Puccinelli, Daniele Lazzereschi e Irene Nardini.

Foto 2 di 2



L’ex presidente del Parlamento Europeo ha parlato dell’Europa, tema che conosce molto bene: “L’Europa ha dimostrato un reale sostegno al nostro paese. Non so però se questo Governo sarà in grado di utilizzare il Recovery Fund. Manca una visione strategica. Non capisco perché, di fronte a questa seconda ondata di Covid, non abbia chiesto all’Europa di usare i soldi del Mes per scuole e trasporti. Alla Toscana spetterebbero quasi 3 miliardi”.

E sui fondi stanziati dall’Europa per far fronte all’emergenza sanitaria ha detto: “Riteniamo che i soldi si debbano usare per permettere a chi intraprende di difendere l’occupazione e permettere le assunzioni. Politica assistenzialista dove lo stato deve occuparsi di tutto rischiamo di fare la fine del Venezuela. La soluzione non è il reddito di cittadinanza. Noi vogliamo che i cassaintegrati tornino a lavorare ma potranno farlo se le imprese funzionano e sono messe in condizioni di funzionare. Se continui a massacrarle la strada è solo una. Il tema dell’impresa è il problema dei problemi per il rilancio dell’economia e vale per tutte le regioni”.

Parlando delle elezioni regionali il vice presidente di Forza Italia ha detto: “Il primato tra i partiti non è importante, è importante il successo del progetto politico. Noi siamo convinti del nostro ruolo e della sua importanza. Senza Forza Italia che rappresenta il centro del centro destra non vince il centro destra. In Toscana la vittoria è possibile”.

Il tre volte sindaco di Pietrasanta ha ricordato l’impegno per la categoria dei balneari: “Forza Italia è l’unico movimento politico che sostiene da sempre la categoria dei balneari. E lo ha sempre dimostrato. Avevamo chiesto l’esclusione degli ambulanti dalla Bolkestein, così come è stato per gli ambulanti, ma quel governo non la consenti. Abbiamo fatto inserire un articolo nel decreto rilancio dopo una grande battaglia condotta insieme a Maurizio Gasparri e Debora Bergamini che chiarisce che devono essere assegnate le proroghe dei 15 anni. Parliamo poi dell’Iva: i balneari pagano il 22%, gli alberghi il 10%. Una follia. Ho proposto un percorso di smaltimento delle alghe che potrebbero essere riutilizzate come fertilizzante ma anche questo emendamento è stato bocciato. La Regione Toscana invece ha ancora gli impianti per lo spargimento del peracetico pagati dai cittadini ancora fermi. Fate le vostre valutazioni. Il mondo balneare rappresenta un pezzo importante per l’economia del paese che non vale solo per chi sta al di là della spiaggia ma per tutto l’entroterra. Ma tutti gli altri se ne ricordano solo quando ci sono le elezioni”.