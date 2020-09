Viareggio Democratica: “Per il porto c’è bisogno della via del mare”

Contrasto all’esodo della cantieristica: è questo il nodo del programma per il porto di Viareggio Democratica.

“Il porto – spiega la lista – è una delle risorse fondamentali per tutta Viareggio. L’attuale amministrazione ha compiuto un successo riacquisendo lo scalo turistico della madonnina e costruendo la banchina commerciale. È evidente come però esistano dei limiti strutturali alla crescita di questa fondamentale infrastruttura, che spinge molti cantieri a fuggire nei porti limitrofi e che ci impedisce di diventare un approdo per il turismo estivo portato dalle imbarcazioni e dalle navi da diporto”.

“La crescita del porto secondo noi ha bisogno della Via del Mare, che unisca l’area produttiva (Bicchio) con l’area di finitura e allestimento (zona Darsena); agevolazioni fiscali alle aziende; sabbiodotto stabile e valutazione progetti specifici per mantenimento navigabilità; razionalizzazione delle concessioni demaniali, degli spazi dentro e fuori acqua del porto; snellimento procedure burocratiche del porto e dell’Autorità Portuale; servizio di smaltimento delle acque nere per yacht; box per il conferimento pescato plastico e rifiuti speciali”.