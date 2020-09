Dinelli (Pd): “Tirreno-Adriatico, Pietrasanta mostra un biglietto scadente”

Parte la Tirreno Adriatico ma i lavori sulle strade non sono stati compiuti. Claudia Dinelli, candidata Pd al consiglio regionale, punta il dito sulla situazione.

“Domani sulle strade della Versilia si corre la Tirreno Adriatico – dice – L’amministrazione Giovannetti in questi anni ha avuto il tempo necessario a migliorare le strade del nostro Comune, ma i fatti parlano chiaro. Nessun intervento su via Sarzanese e via Unità d’Italia, oggi entrambe con limite orario di 30 chilometri all’ora; nessun intervento sul viale Apua, disseminato di buche, per non parlare delle strade delle frazioni abbandonate a loro stesse da ormai troppi anni”

“Che fine ha fatto quel piano milionario di asfaltature tanto sbandierato dall’amministrazione? – prosegue – Domani alla Tirreno Adriatico quello che presenterà Pietrasanta sarà un biglietto scadente: queste gare dovrebbero essere l’occasione per il nostro territorio di farci conoscere, di candidarci come location ideale per gli allenamenti di alcune squadre, rilanciando così il ciclismo e lo sport in generale. Domani invece saremo qua a sperare che vada tutto bene, che nessun atleta venga danneggiato dalla mancata manutenzione delle nostre strade”.

“Non c’è che dire – conclude – siamo di fronte alla peggior amministrazione mai avuta a Pietrasanta”.