Giannini (Fdi), incontri elettorali in tutta la provincia

Proseguono gli incontri elettorali del candidato consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Giannini.

Oggi (6 settembre) in prima mattinata ha visitatole attività e al territorio del comune di Careggine. Successivamente Michele Giannini è stato presente alla Fiera del Formaggio a Castelnuovo. Durante l’orario di pranzo e immediatamente dopo Giannini si è recato a Porcari. Nel pomeriggio Michele Giannini è relatore ad un convegno sulla montagna in provincia di Pistoia. La sera Giannini inconta elettori e amici a Borgo a Mozzano.

Domani Michele Giannini sarà presente a Pieve Fosciana per incontrare le attività produttive in prima mattinata. Giannini successivamente incontrerà elettori ed attività produttive a Bagni di Lucca e Corsagna. Giannini sarà presente a Villa Collemandina in veste istituzionale per onorare e ricordare i 100 anni del terremoto. Nel pomeriggio Giannini sarà presente nella Piana lucchese. In serata Michele Giannini avrà un incontro avente oggetto tematiche ambientali.

Martedi Giannini incontrerà le attività produttive nella prima mattinata. Successivamente sarà presente a Barga per la visita di Matteo Salvini, segretario federale della Lega e Susanna Ceccardi, eurodeputata e candidata alla carica di presidente della Regione Toscana. Giannini successivamente si recherà a Lucca. Nel pomeriggio Michele Giannini tornerà nuovamente a Barga. La sera Giannini sarà presente a Gallicano.

Giannini resta eventualmente a disposizione per chi vorrà chiamarlo via telefono ma soprattutto via Whatsapp per evitare assembramenti in locali o altro al numero 334.1577065.