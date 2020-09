Marcucci (Pd): “Regionali, la priorità è convincere gli indecisi”

“C’è solo un modo per vincere le elezioni regionali in Toscana. Il voto scontato non esiste più. Serve parlare con le persone ovunque, convincere gli indecisi, spiegare la Regione che vogliamo con progetti concreti, senza ricorrere a frasi fatte”. Lo ha detto oggi (6 settembre) il senatore dem Andrea Marcucci in un incontro elettorale in provincia di Lucca.

“Eugenio Giani – ha proseguito il capogruppo Pd in Senato – è un amministratore esperto, sarà il presidente che fará ripartire la Toscana. In questi ultimi giorni di campagna elettorale, bando alle ciance, andiamo nelle case, nei luoghi di lavoro, nei bar e nelle piazze: le elezioni si vincono così, non facendo continui distinguo”.