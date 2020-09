Regionali, a Lucca e Viareggio il presidente di Italia Viva Rosato

Doppio appuntamento in provincia di Lucca per il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

L’onorevole sarà presente lunedì (7 settembre) alle 12,30 al bar Orsi, in passeggiata a Viareggio, per un aperitivo elettorale. Saranno presenti i candidati viareggini e versiliesi di Italia Viva al consiglio regionale e i candidati di Italia Viva alle elezioni comunali di Viareggio.

Il vicepresidente della Camera sarà poi a Lucca alla pasticceria Stella in via Pisana alle 15 per incontrare amici e simpatizzanti.