Regionali, Mercanti e Puppa al Caffè Lazzari di San Cassiano a Vico

Domani (7 settembre) i candidati Pd al consiglio regionale Valentina Mercanti e Mario Puppa alle 10 saranno a San Cassiano a Vico, al Caffè Lazzari in via del Chiasso Bernardesco per iniziare la settimana assieme ad elettori, simpatizzanti e persone semplicemente curiose di conoscerli.

Prenderanno con tutti loro un caffè e parleranno sia dei problemi del territorio, sia delle loro proposte per il consiglio regionale, volte a dare risposte ai bisogni dei cittadini.

Questi i prossimi appuntamenti della campagna elettorale di Mario Puppa e Valentina Mercanti: 8 settembre alle 15, caffè a Lucca; 9 settembre San Romano di Garfagnana (alle 18) e Minucciano (alle 21); 12 settembre alle 21 a Pieve Fosciana e il 13 settembre alle 21 a Careggine; 17 settembre alle 21 a Camporgiano.