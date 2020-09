Veronesi (Pd): “Casa Europa importante per Viareggio e per il rapporto fra Italia e Ue”

“Oggi pomeriggio sono stato tra gli oratori all’inaugurazione di Casa Europa – la prima in Italia – qui a Villa Borbone a Torre del Lago”. Esordisce così Alberto Veronesi, candidato Pd al consiglio regionale nel collegio Lucca-Versilia, e continua: “Un’iniziativa dal doppio valore simbolico: per Viareggio, che grazie al suo sindaco diventa sempre di più civitas, un modello di città moderna, aperta, inclusiva, crocevia del mondo, e per il rapporto tra l’Italia e l’Europa, che, a dispetto di tutti quelli che volevano italexit ( ma non è questo il momento della polemica politica), trova qui casa, casa intesa non come edificio, luogo fisico, ma come luogo di costruzione e pensiero”.

E continua: “Mario Draghi, recentemente, al meeting di Comunione e Liberazione, nella sua prima apparizione di alto profilo da quando ha rilanciato quel suo Whatever it takes (Ad ogni costo) ricordando la differenza tra debito “buono” e debito “cattivo” e l’importanza della trasparenza nelle azioni per preservare la solidarietà nell’Unione. I 750 miliardi del Next Generation Eu, inteso ad aiutare l’Ue a superare la crisi causata dalla pandemia, insieme ai 540 miliardi di Sure fondi già disponibili per le tre reti di sicurezza (per i lavoratori, le imprese e gli Stati membri), ed ai 37 miliardi del Mes ci aiuteranno a risollevarci. Ma la ricostruzione dell’Europa post-Covid sarà efficace solo se il nuovo debito sarà “utilizzato a fini produttivi”, vale a dire in infrastrutture, ricerca, e formazione. Draghi ha insistito molto sui “giovani”. Sui quali pende la spada di Damocle del costo salatissimo della guerra al coronavirus. “I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire”, ha detto, ma ai giovani bisogna dare di più perché “i sussidi finiranno” e se la spesa a debito non sarà servita a formarli professionalmente, a creare nuove opportunità, saranno loro a essere le vittime sacrificali”-

Infine, le conclusioni: “Ed ecco perché questa casa dovrà essere soprattutto la casa dei giovani europei. E, se Altiero Spinelli nel manifesto di Ventotene scrisse che “La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà”, qui, oggi da Viareggio, da Lucca, dalla Toscana abbiamo posto un altro “lastrone” per completare quella via”.