Anpi Lucca, alla Pia Casa una serata per il no al referendum

Giovedì (10 settembre) alle 21 all’auditorium della Pia Casa di via Santa Chiara il comitato provinciale Anpi e la sezione Anpi di Lucca organizzano un incontro con i cittadini sul referendum al taglio dei parlamentari che si svolgerà il 20 e 21 settembre.

“L’Anpi nazionale – si legge in presentazione della serata – sin da subito si è schierato per il no e la serata sarà occasione di incontro, confronto e chiarimenti. Una bella occasione da non perdere per ascoltare cosa l’avvocato Romano Zipolini e il presidente provinciale Filippo Antonini avranno da dirci”.