Orgoglio Toscana per Giani presidente, fra i candidati c’è Ugo Da Prato

Presentata questa mattina la lista Orgoglio Toscana per Giani presidente. Tra i candidati della Versilia per il collegio di Lucca anche Ugo Da Prato.

Ugo Da Prato, 57 anni, è residente a Seravezza, cresciuto e domiciliato a Pietrasanta. È alla prima esperienza politica. Imprenditore artigiano, azienda Amg marmi srl, e nel settore turismo albergatore Art Hotel Pietrasanta e Ugone Food&Cocktail Marina di Pietrasanta.

È stato per anni dirigente Cna e imprenditore: “Mi sono convinto che Orgoglio Toscana per Giani Presidente, sia la lista giusta per poter mettere a disposizione la mia esperienza, con l’obiettivo che una crescita sostenibile, lavorare per semplificare ed agevolare l’operato di imprese e lavoratori, perché la politica torni ad essere un supporto per cittadini, lavoratori, imprese e non un ostacolo possa dare nuove opportunità per un importante rilancio, per riportare la Toscana ad essere un modello di attrattività di investimenti”.

Altre esperienze: per dieci anni presidente provinciale di Cna Lucca e per cinque vicepresidente Regionale Cna Toscana, vicepresidente del consorzio Cosmave di Pietrasanta. Nel mondo associativo ha esperienze e relazioni di carattere nazionale: componente assemblea Fondartigianato (formazione) e Sixtema (informatica), firmatario del contratto del lapideo e legno. Nel regionale è stato presidente di Crt informatica, amministratore unico di Immobiliare Cna Toscana. Attualmente componente cda Lucense Lucca (Polo innovazione e ricerca).

Per due mandati è stato componente del cda di Artex Firenze, società partecipata dalle associazioni dell’artigianato per lo sviluppo di politiche per artigianato artistico e valorizzazione delle tipicità del territorio. Promotore e direttore artistico insieme a Cna, delle mostre Le Mani Eccellenze in Versilia.