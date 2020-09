Roberto Lotti nominato delegato comunale di Forza Italia

Il commissario straordinario di Forza Italia, Massimo Mallegni, ha nominato nella giornata di oggi (7 settembre) Roberto Lotti delegato comunale degli azzurri. Lotti faceva già parte del direttivo provinciale di Forza Italia.

“Auguro al neodelegato buon lavoro. – scrive Mallegni – Siamo tutti impegnati per ottenere come Forza Italia, e come centrodestra, un risultato storico. È alla nostra portata”.