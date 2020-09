Silvia Guidi dell’Idv nella lista Orgoglio Toscana: “Sanità, pazienti al primo posto”

Alla presentazione della lista Orgoglio Toscana (7 settembre) era presente anche una delegazione dell’Italia dei Valori, nella persona del coordinatore provinciale Domenico Capezzoli e di Silvia Guidi.

Silvia Guidi, coordinatrice regionale donne del partito, tecnico ortopedico ed infermiera, coordinatrice del corso di laurea di Firenze in tecniche ortopediche, è candidata nella lista: “Sono stata anche presidente dei tecnici ortopedici – dice – Bisogna tornare a mettere il paziente come fulcro della sanità a livello nazionale, regionale e provinciale. Non è più possibile che la sanità venga interpretata solo su costi, gestione di materiali e acquisti. Si guarda solo a quello, non più ai pazienti. Questi ultimi sono abbandonati a se stessi”.