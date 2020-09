Trasporto pubblico, Montemagni (Lega): “Chi controllerà la capienza massima dei bus?”

“Chi controllerà la capienza massima dei bus?“. Tra gli interrogativi che ruotano attorno alla ripartenza dell’anno scolastico la capogruppo in consiglio regionale e candidata della Lega Elisa Montemagni mette in evidenza le problematiche relative al trasporto dei ragazzi.

“Da una parte c’è chi predica ottimismo, affermando disinvoltamente come la situazione del trasporto pubblico sarà comunque gestibile – spiega Montemagni -mentre dall’altra i lavoratori del settore, nutrono ancora seri dubbi che la ripresa dell’attività scolastica ed anche quella lavorativa, non possa creare, viceversa, serie criticità. Com’è noto, ad esempio la capienza degli autobus per le norme anticovid, anche in Versilia, dovrà essere ridotta all’80 per cento e quindi, giocoforza, meno passeggeri potranno salire sui mezzi; sorgono, quindi, spontanee almeno un paio di domande: chi controllerà l’effettiva capienza massima dell’automezzo? Chi deciderà quali persone potranno rimanere sul bus e chi, invece, dovrà necessariamente scendere?”.

“Si rischia – precisa l’esponente leghista – di agevolare una serie infinita di disservizi all’utenza; già, in tempi normali, non ci pare, infatti, particolarmente abbondante il parco macchine a disposizione. Insomma purtroppo, all’orizzonte, non ci sembrano essere buone notizie per i pendolari versiliesi; l’unica certezza, ad oggi, è quella che disagi o meno, tutti dovranno, come al solito, regolarmente pagare l’abbonamento o il biglietto singolo, rischiando delle vere e proprie odissee per poter viaggiare sui mezzi pubblici”.