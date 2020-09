Barani: “Il Nuovo Psi sta con il centrodestra”

“Il centrodestra in Toscana può vincere, abbiamo ottime aspettative”: lo afferma il senatore Lucio Barani, segretario nazionale del Nuovo Psi.

“Tutti i candidati di Forza Italia presenti in Toscana – prosegue Barani – avranno il sostegno del Nuovo Psi avendo candidati apparentati. Riteniamo che con il nostro apporto si avranno risultati migliori. Abbiamo esperienza e capacità, sappiamo agire oltre che dire”. Medesima posizione anche da parte del presidente nazionale di Futuro Italia Associazione laboratorio politico e culturale, Giancarlo Affatato, che si schiera a pieno sostegno dei candidati di Centrodestra a Lucca e in Toscana.

A salutare con favore la posizione di Barani sono da Forza Italia il commissario regionale senatore Massimo Mallegni e il coordinatore provinciale di Forza Italia a Lucca Maurizio Marchetti (candidato capolista di Forza Italia a Lucca nonché capogruppo azzurro in Consiglio regionale): “Condividiamo l’espressione del senatore Barani – dichiarano – che ringraziamo per l’impegno profuso in queste elezioni regionali. Siamo convinti che il sostegno del Nuovo Psi rafforzerà la nostra presenza sul territorio lucchese, e conto molto sull’appoggio di questa parte politica”.