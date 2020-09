No agli inceneritori e ambiente, campagna social per il candidato Rosario Brillante

Campagna social per il candidato per il collegio di Lucca al Consiglio regionale con la lista Sinistra civica e ecologista, Rosario Brillante, per parlare del programma, di rifiuti, ambiente, di valori: “Non slogan – dice -, ma il tentativo di affrontare con serietà argomenti che riguardano la vita di tutti i giorni dei cittadini”.

“Vedo sui social una invasione di slogan della durata di 15 secondi – commenta Rosario Brillante -. Nessuno dei candidati prova a fare un ragionamento ad esprimere un concetto, ad offrire un’ orizzonte alla loro presenza politica in questa competizione elettorale. Si va quelli che promettono il mare pulito a quelli che garantiscono di portare la Provincia a Firenze. Roba che ritengo diseducativa per gli elettori che, inoltre, fessi non sono e sono stanchi delle solite promesse. Nei miei video provo ad offrire una visone e contenuti precisi. Richiedono attenzione magari saranno poco televisivi, ma i dati ci dicono gli ascolti integrali certificati, ad oggi, sono migliaia. 10847 per l’accettazione della candidatura e presentazione della lista; 4563 sul caso Perini Navi, 3080 sui principali punti elettorali proposti dal candidato”.

“Dati parziali e in continuo aggiornamento, specialmente per quello sull’ambiente e le cave e sul no ai nuovi inceneritori e della necessità di un indirizzo per la riduzione a monte della loro produzione – afferma – . Interpreto questi dati come un segno di un bisogno di una nuova visione della politica. Gli elettori cercano una buona politica e l’indicazione di scelte programmatiche nette”.

Sono 11 le campagne avviate sulla pagina del candidato. “Non so fare politica con gli slogan e la cosa non è di mio interesse – commenta Rosario Brillante -. Anche questo significa voler costruire una nuova sinistra, unitaria e di governo”.