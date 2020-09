Presidente Lucca Crea con Ceccardi e Salvini, Pd: “Inopportuno”

Non si fa attendere l’intervento, da parte della maggioranza, sull’esposizione del presidente di Lucca Crea, Mario Pardini che oggi (7 settembre) ha accompagnato nel tour elettorale a Lucca la candidata governatrice Susanna Ceccardi e l’ex vicepremier Matteo Salvini.

“Abbiamo saputo oggi – dice il gruppo consiliare Pd – che il presidente di Lucca Crea Mario Pardini appoggia attivamente la campagna di Susanna Ceccardi, candidata della Lega alle elezioni regionali della Toscana, partecipando nelle prime file con Salvini e la candidata. Siamo stupiti e dispiaciuti di un comportamento che riteniamo fortemente inopportuno”.

“La società Lucca Crea – prosegue la nota – è un bene di tutta la città in quanto organizzatrice di Lucca Comics&Games. Pardini è da sempre una figura certamente non riconducibile ai partiti del centrosinistra, ma questo non ha impedito all’amministrazione di nominarlo a motivo della sua competenza e della sua conoscenza del settore in cui opera la società. Segno che il bene di Lucca Crea, che è un patrimonio di tutti i cittadini di Lucca, deve venire prima di considerazioni di carattere politico”.

“Per questo – conclude – chi ricopre tali ruoli deve porre la massima attenzione a non dare adito a strumentalizzazioni politiche che rischiano di danneggiare la società e che sono tanto più pericolose laddove avvengano nel pieno di una campagna elettorale importante come quella in corso”

“Pardini – conclude – come privato cittadino può fare quello che crede, ma fintanto che è il presidente di Lucca Crea dovrebbe porre maggiore attenzione al suo comportamento in pubblico“.