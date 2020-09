Puppa e Mercanti, doppio appuntamento in Garfagnana

Doppio appuntamento domani (9 settembre) per i candidati Pd al consiglio regionale Mario Puppa e Valentina Mercanti: a partire dalle 18, infatti, saranno al Bar Rewind a San Romano (piazza Pelliccioni), dove incontreranno elettrici ed elettori, ma anche persone che vogliono solo confrontarsi con loro.

Alle 21, invece, si sposteranno a Minucciano, per un evento organizzato al Centro Ciaf (ex Cinema Pancetti). L’incontro vedrà la partecipazione degli amministratori e dei cittadini che vorranno ascoltare le proposte dei due candidati targati Pd.

Per Puppa e Mercanti, infatti, sarà anche l’occasione per ascoltare le richieste che provengono dal territorio, confrontandosi non solo con gli amministratori che prenderanno parte all’incontro, ma anche con i cittadini.

Questi i prossimi appuntamenti della campagna elettorale di Valentina Mercanti e Mario Puppa: 12 settembre alle 21, Pieve Fosciana; 13 settembre alle 21, Careggine; 17 settembre alle 21, Camporgiano.