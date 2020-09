Regionali, il candidato Alberto Veronesi (Pd) incontra i cittadini di Pietrasanta

Alberto Veronesi, candidato Pd al consiglio regionale nel collegio Lucca e Versilia, domani (9 settembre) sarà a Pietrasanta, alle 9,30, in piazza Duomo, per incontrare i cittadini.

“Domani mattina, come al solito, si ripartirà per una nuova tappa e mi troverete in quel gioiellino di città d’arte che è Pietrasanta, la piccola Atene, con i suoi monumenti, le sue gallerie d’arte, le sue fonderie e i suoi laboratori di scultura artistica del marmo. Alle 9,30 si parte da Piazza Duomo. Vi aspetto!” dichiara Veronesi, che da più di un mese, infatti, ogni giorno visita un comune della provincia di Lucca per parlare coi cittadini ed incontrarli: nelle piazze, nei bar, nei negozi, al mercato.