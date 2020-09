Commercio ambulante, Fantozzi e Staccioli: “Creare fondo per il settore”

“In questi lunghi mesi di Covid-19 che hanno messo a dura prova tutte le attività commerciali, compreso il commercio ambulante, la Regione Toscana si è distinta per immobilismo e insensibilità soprattutto verso quest’ultimo settore”.

Così Vittorio Fantozzi e Marina Staccioli, candidati consiglieri regionali per Fratelli d’Italia, che commentano: “C’erano tutte le condizioni per poter creare un fondo, magari gestito dai comuni, destinato alla tutela del commercio ambulante, davvero sfiancato dal lungo lockdown”.

“Il fondo – proseguono – potrebbe servire per compensare i comuni della mancata riscossione della tassa sul suolo pubblico che per ovvie ragioni i commercianti ambulanti non hanno potuto pagare. Le botteghe di quartiere, così come il camioncino del commercio ambulante, rappresentano per noi di Fratelli d’Italia una risorsa identitaria insostituibile che va protetta e tutelata dall’avanzata dei mega centri commerciali che tutto inghiottono e tutto annullano”.