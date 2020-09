Convegno contro la legge sull’omotransfobia, presidio in piazza di Potere al Popolo

Un presidio contro il convegno in arcivescovato in cui si contesta la legge contro la omotransfobia. A organizzarlo è Potere al Popolo Lucca.

“Oggi (9 settembre, ndr) – si legge nella nota – è in programma a Lucca un convegno organizzato da omofobi, integralisti cattolici ed esponenti della destra per dire no al disegno di legge contro le violenze verbali e fisiche ai danni delle persone gay, lesbiche e trans, attualmente in discussione in parlamento. Il vescovo di Lucca ha patrocinato l’incontro e concesso la sala dell’arcivescovato per lo svolgimento dell’iniziativa”.

“Per sostenere la legge contro l’omotransfobia e per protestare contro la pretesa “libertà di odiare” propagandata dagli organizzatori – spiegano gli organizzatori – e dai patrocinatori del convegno, Potere al Popolo Lucca promuove un presidio aperto al contributo di tutte e tutti coloro che vorranno intervenire“.

L’appuntamento è alle 17, in piazzale monsignor Guido Arrigoni, dietro all cattedrale di San Martino. Ai partecipanti viene chiesto di portare qualcosa di colorato: magliette, palloncini, bandiere, striscioni.

Saranno ovviamente rispettate tutte le disposizioni di sicurezza anti Covid (distanziamento, uso della mascherina).