Da Prato (Orgoglio Toscana) incontra giovani e categorie del turismo

Il candidato di Orgoglio Toscana per il collegio di Lucca Ugo Da Prato incontra giovani e cittadini venerdì (11 settembre) dalle 19 alle 20 nel locale Ugone food and drinks in via Carducci 149 a Tonfano.

“L’aperitivo da Ugone – commenta Da Prato – è l’occasione per ascoltare i problemi e le proposte che riguardano sistema turistico, giovani, commercianti, albergatori e balneari e tutti sono invitati per dialogare e guardare ad una ripartenza in sicurezza. Nel turismo sarà sempre più centrale il ruolo della Regione Toscana, supportando le iniziative locali, e per lo sviluppo dei flussi turistici nel nostro territorio”.

“Abbiamo una vasta offerta – prosegue – e tutte le caratteristiche per attrarre un turismo di qualità, come dimostrano i numeri e gli apprezzamenti da parte dei turisti di questa estate. L’esperienza maturata in Artex Firenze, partner di Toscana promozione, per lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’ artigianato artistico, legato alle tipicità e presidi enogastronomici, mi hanno portato a ritenere, che il nostro territorio, unico ed inimitabile, dovrà necessariamente saper valorizzare tutte le opportunità, che ad oggi, ancora in molti casi sono inespresse”

“Ho accettato di candidarmi su livello regionale – conclude Da Prato – proprio perchè alcune azioni, il turismo è tra queste, non si possono affrontare soltanto a livello locale, ma con una visione più ampia. La regione ha le risorse per poter promuovere i territori, e il nostro territorio ha le caratteristiche e uno storytelling per attrarre queste risorse”.