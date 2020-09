Italia Viva + Europa, il programma dei candidati Giuliana Cecchi e Luca Mori

Saranno Giuliana Cecchi e Luca Mori i rappresentanti di Italia viva +Europa candidati consiglieri regionali alle prossime elezioni. Di Forte dei Marmi lei, di Pietrasanta lui, entrambi corrono per rappresentare in Regione la Versilia nord.

“Il mio impegno – annuncia Giuliana Cecchi – sarà quello di mantenere nella sanità un elevato standard di prestazioni e tendere sempre al miglioramento della qualità dei servizi per dare risposte efficaci a situazioni emergenziali come quella recente del covid19, dove la Toscana ha dato prova di grande efficienza e competenza. Un altro ambito che mi vedrà impegnata sono le politiche al femminile. Poiché le conquiste delle donne non sembrano mai consolidate; con le scuole e i nidi chiusi per Covid 19 si è tornato a temere la possibilità che le donne lasciare il lavoro per occuparsi dei figli e degli anziani e nella realtà, purtroppo, in questi tristi mesi, son state il solo ‘servizio’ disponibile per ammortizzare le conseguenze dell’emergenza nella famiglia. Non possiamo permettere che questo accada ancora e che questo ‘esercito’ di donne si chieda ancora se potranno ritornare a timbrare il cartellino in tranquillità, sapendo i loro figli al sicuro. Senza adeguate politiche di supporto, per molte di loro le dimissioni diventeranno una scelta obbligatoria. La libertà di un’indipendenza economica, non dimentichiamo è anche un importante deterrente contro la vergognosa piaga della violenza di genere”.

“Una grande sfida su cui intendo impegnarmi – aggiunge Luca Mori – è la valorizzazione del territorio versiliese e delle sue immense potenzialità turistiche, culturali e ambientali. Bisogna lavorare per unire ancor di più la Versilia al resto della Toscana, per farla diventare una meta ambita in cui si possano trascorrere splendide vacanze ma anche visitare borghi e colline ricchi di fascino e cultura. L’altro aspetto sicuramente da tenere in primissimo piano nelle politiche regionali è la massima attenzione alle imprese del nostro territorio sia in ambito turistico ma anche nei settori dell’artigianato, del lapideo, della cantieristica, del florovivaismo e dell’agroalimentare, che rappresentano una realtà consolidata dell’economia versiliese”.

“Affrontiamo questa sfida con l’impegno e l’entusiasmo con cui ci siamo sempre spesi in politica – concludono i candidati – Vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza in ambito amministrativo e professionale, essere vicini ai cittadini e ridurre quella distanza tra la politica e la gente che purtroppo si avverte in questo particolare momento storico”.