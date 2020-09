Un flash mob ‘arcobaleno’ per difendere il Ddl Zan contro l’omotransfobia. È quello che ha organizzato nel pomeriggio di oggi (9 settembre) Potere al Popolo Lucca in concomitanza di un convegno in cui si difendevano sostanzialmente le tesi del no all’approvazione della legge.

Uno striscione con la scritta Liberi di odiare? Liberi di amare! e decine di scarpe accompagnate da ‘didascalie’ di aggressione a sfondo omofobo con la scritta È davvero questo quello che volete difendere? hanno caratterizzato il presidio aperto alla partecipazione di partiti e associazioni.

Foto 3 di 16































A esporre le tesi a favore della legge alla fine una trentina di persone. Nessun confronto c’è stato con i relatori che nel frattempo all’interno affrontavano il tema Le ragioni di un no per la libertà di tutti.

Foto di Paolo Pinori