Manifattura sud, l’opposizione: “Sospendere tutto per avviare un percorso partecipato”

Sospendere le procedure per il progetto di trasformazione dell’ex Manifattura zona sud presentato da Fondazione Cassa di Risparmio e Coima, per iniziare invece un percorso di partecipazione, dibattito e confronto con le commissioni preposte, le categorie, le associazioni, gli ordini professionali e la città tutta per giungere ad una soluzione il più possibile condivisa. È quanto ha chiesto l’opposizione che era presente ieri sera in consiglio comunale attraverso un ordine del giorno presentato dai consiglieri Alessandro Di Vito (SìAmoLucca), Fabio Barsanti (Gruppo Misto) e Massimiliano Bindocci (Movimento 5 Stelle), che però è stato bocciato dalla maggioranza di centrosinistra.

“La nuova seduta straordinaria dedicata all’argomento ha ancora una volta messo in evidenza come la città chieda di essere maggiormente coinvolta nelle scelte – si legge nel testo dell’ordine del giorno – ma soprattutto ci sono due delibere del segretariato regionale del ministero per i beni culturali e le attività culturali, rispettivamente la 210/2016 e la 148/2019, concernenti le risposte alla richiesta di autorizzazione all’alienazione dell’immobile, dove si evince con chiarezza come la stessa vendita sia possibile soltanto nel rispetto della seguenti condizioni: non potranno essere modificate le caratteristiche architettoniche e volumetriche dell’immobile escludendo destinazioni d’uso residenziali e/o ricettive, che comporterebbero la frantumazione e lo snaturamento degli spazi; l’immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo”.

“Tutto ciò premesso, e pur riconoscendo l’importanza del ruolo della Fondazione Cassa di Risparmio sul nostro territorio – dice l’ordine del giorno bocciato – l’opposizione presente ieri sera in consiglio comunale ha ribadito la necessità di fermare tutto per ulteriori valutazioni, non solo a fronte delle numerose opinioni anche autorevoli dal mondo della cultura e dell’associazionismo cittadino hanno espresso la propria contrarietà al progetto, ma considerando proprio il fatto che non è in linea con le prescrizioni e le condizioni poste dal segretariato regionale del ministero per i beni culturali e le attività culturali”.

“Spiace che la maggioranza, nella quale sono emerse le prime spaccature proprio ieri sera sulla bontà del progetto nel suo complesso, e in una seduta dove si è visto un sindaco irascibile e nervoso – conclude la nota – non abbia voluto accogliere la ragionevole proposta da noi avanzata, che sostanzialmente chiede di fare i necessari approfondimenti. Il ritardo che la città sconta sulla futura destinazione degli immobili è sotto gli occhi di tutti, ma questo non giustifica il voler fare qualcosa a tutti costi subito. L’importante è invece fare bene, ponderando le scelte, coinvolgendo i cittadini e rispettando le regole”.