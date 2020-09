Partito Comunista, il segretario Marco Rizzo presenta i candidati al circolo Arci di Sant’Alessio

Venerdì (11 settembre) alle 18 il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo, sarà al Circolo Arci di Sant’Alessio, per presentare il candidato alla presidenza della giunta regionale Salvatore Catello, il capolista regionale Lenny Bottai e il candidato per la circoscrizione di Lucca Lamberto Consani.

Un incontro aperto a tutta la cittadinanza per parlare del programma del Partito Comunista in vista delle prossime elezioni regionali. “Un programma di rottura totale con le politiche portate avanti dall’amministrazione regionale di centrosinistra e che si pone in antitesi anche agli altri due poli della medaglia neoliberista, ovvero il centrodestra e il movimento cinque stelle – si legge nella nota di partito -. Un programma che mette al centro di tutto i lavoratori e che pone l’attenzione su cinque punti fondamentali: il lavoro, la scuola, la casa, l’istruzione e l’ambiente”.

Oltre all’appuntamento di venerdì il segretario generale Rizzo, insieme a Catello e Bottai sarà presente domenica (13 settembre) alle 10 all’inaugurazione della sede del Partito Comunista a Gallicano.