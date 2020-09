Pattinaggio, Marchetti (Fi): “La soluzione è una tensostruttura”

“Per risolvere il problema del pattinaggio a Lucca la soluzione è una tensostruttura“. Così il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale e candidato capolista alle prossime elezioni Maurizio Marchetti interviene sulla mancanza di spazi adeguati per consentire gli allentamenti del Lucca Roller club.

“Una tensostruttura risolve il problema dello spazio lamentato dai pattinatori agonistici e non, ragazzi e non, del Lucca Roller Club – spiega Marchetti -. Lo so perché io l’ho fatto cinque anni fa per Altopascio dove all’epoca ero sindaco, e oggi la città si ritrova uno spazio di aggregazione polifunzionale dove le discipline a rotelle si trovano ottimamente. Certo, serve la volontà politica di prestare attenzione ai cittadini ma io metto a disposizione una soluzione testata sul campo. Individuai uno spazio urbanisticamente destinato a servizi pubblici e realizzai lì, a Marginone, la tensostruttura dove oggi si allenano liberamente i pattinatori agonistici o semplicemente ludico-sportivi di Altopascio. In ogni disciplina, freestyle compreso. Quando poi loro non utilizzano l’impianto ecco che lo spazio, polifunzionale, si presta all’allestimento di fiere ed eventi che così non sono soggetti alle bizze del tempo, a incontri associativi, convegni. Tutto il ventaglio di possibilità che una struttura di edilizia leggera offre”.

“È stata un’esperienza vincente per la città – afferma Marchetti – e la metto a disposizione del Comune di Lucca a favore dei pattinatori lucchesi. Certo, io avevo la volontà politica di risolvere il problema e fornire un servizio alla mia città. Bisogna vedere se la sinistra lucchese ha questi due requisiti o meno. La soluzione, però, ce l’ho ed è testata sul campo e nel tempo”.