Referendum, il Popolo della famiglia per il no al taglio dei parlamentari

Anche il Popolo della famiglia si schiera per il No al referendum sul taglio dei parlamentari. In occasione delle consultazioni regionali, invece, il movimento politico non sarà presente sulla scheda elettorale.

“Non saremo presenti sulla scheda elettorale a causa di miopie e veti che impediscono al nostro simbolo e alle istanze di tante famiglie, di essere rappresentate direttamente, per cambiare decisamente rotta in questa Regione – ha spiegato la referente per la provincia di Lucca Ilaria Giurlani -. Pertanto, invitiamo i nostri elettori a scegliere, nelle varie liste presenti sulla scheda elettorale, le persone che possano promuovere la vita, la famiglia naturale, il lavoro. Infine, dal Popolo della Famiglia Toscana arriva anche l’indicazione a votare No al referendum per il taglio dei parlamentari”.