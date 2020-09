Regionali, Fattori (Toscana a Sinistra) a Barga, Fornaci e Castelnuovo

Sabato (12 settembre) Tommaso Fattori, candidato presidente della Regione Toscana per la lista Toscana a Sinistra incontrerà le cittadine e i cittadini della Mediavalle e Garfagnana.

Si parte alle 9,30 in Piazza Pascoli al mercato di Barga. Dalle 10,45 sarà in piazza IV novembre a Fornaci di Barga quindi dalle 12,15 in piazzetta Ariosto a Castelnuovo Garfagnana.

Sarà l’ultima visita di Fattori prima delle elezioni in provincia di Lucca. Saranno presenti le candidate e i candidati al consiglio regionale del collegio di Lucca.