Toscana a Sinistra, flash mob e volantinaggi per la sanità pubblica

Giovedì (10 settembre) i candidati e le candidate di Toscana a Sinistra si mobiliteranno per l’intera giornata in tutte le circoscrizioni con flash mob e volantinaggi davanti alle Rsa e ai presidi ospedalieri per chiedere più sanità pubblica, territoriale e ospedaliera, più prevenzione, più personale, per annullare le liste d’attesa e per internalizzare i servizi finora esternalizzati.

“Tutti si sono dimenticati la lezione – dicono dalla lista – Ci vuole più sanità pubblica per evitare nuovi drammi. Mediche e medici, infermiere e infermieri, operatrici sanitarie e operatori sanitari, sono eroine già dimenticate ed eroi già dimenticati a pochi mesi dalla fine dell’emergenza Covid-19. Benché colpite e colpiti dall’indebolimento della sanità toscana, a causa delle “riforme” degli ultimi anni, fra cui quella su cui ci fu impedito di tenere un referendum, hanno servito con sacrificio ed una professionalità straordinaria i pazienti della pandemia. Scoppiata la pandemia tutti si sono detti paladini della sanità pubblica, salvo scontare ritardi e perseguire scelte comunque privatistiche”.

“Noi vogliamo da sempre e non da ora, l’opposto – prosegue Toscana a Sinistra – più sanità pubblica, territoriale ed ospedaliera, più prevenzione, più personale per annullare le liste d’attesa e per internalizzare i servizi finora esternalizzati. Solo così ci garantiremo un sistema davvero universalistico e accessibile. Noi vogliamo, fra l’altro, riportare le Residenze sanitarie assistite (Rsa) sotto controllo e gestione pubblica, con la partecipazione dei parenti e delle parenti di chi è ospite. Lo dobbiamo a risposta dei molti drammi avvenuti durante l’emergenza Covid-19 in quelle strutture. Mai più una anziana indifesa o un anziano indifeso nelle Rsa toscane”.