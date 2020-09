Referendum, il comitato del no in piazza

Il comitato lucchese del no al referendum costituzionale torna in piazza per illustrare le sue ragioni. L’appuntamento è per domani (11 settembre) alle 18 in piazza Cittadella a Lucca.

All’incontro aperto ovviamente ai cittadini intervengono Francesco Baicchi, coorrdinamento democrazia costituzionale della Toscana, Luca Baccelli, professore di filosofia del diritto all’Università degli studi di Camerino.