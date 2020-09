Giannini a Lucca e in Versilia per incontrare i cittadini

Ricca agenda di incontri elettorali per il candidato Michele Giannini. Oggi (10 settembre) in prima mattinata Giannini visita Lucca per parlare di tematiche locali con alcuni elettori, successivamente Viareggio e poi Massarosa.

Il pomeriggio Michele Giannini sarà presente a Piano di Coreglia e Ghivizzano per trattare tematiche inerenti la campagna regionale.

Alle 18 in piazza a Gallicano Giannini incontrerà i suoi simpatizzanti per un aperitivo.

La sera Giannini sarà a cena con alcuni responsabili locali di Lucca e dell’area versiliese.

Domani (11 settembre) Michele Giannini sarà presente a Pieve Fosciana per incontrare le attività produttive in prima mattinata. Giannini successivamente incontrerà elettori ed attività industriali a Borgo a Mozzano. Alle 11 in piazza a Gallicano Giannini incontrerà i suoi simpatizzanti per un aperitivo.

Nel pomeriggio Giannini visiterà Capannori e le sue attività produttive.

Alle ore 18 Michele Giannini avrà un incontro con l’onorevole Francesco Lollobrigida, Capogruppo FDI Camera dei Deputati a Lucca in Piazza San Frediano.

Giannini resta eventualmente a disposizione per chi vorrà chiamarlo via telefono ma soprattutto WhatsApp al fine di evitare assembramenti in locali o altro. Michele Giannini +39 334 157 7065