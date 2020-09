Referendum, incontro pubblico con il ministro Di Maio

Sabato (12 settembre) il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sarà in Toscana per un tour elettorale, in vista del referendum e delle elezioni regionali del 20 e 21.

Di Maio sarà alle 18 a Viareggio per partecipare ad un incontro pubblico con i cittadini in viale Margherita lungo la passeggiata davanti al caffè Margherita.

Ad accompagnare Luigi Di Maio saranno Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 stelle, il viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, e i senatori Paola Taverna e Gianluca Ferrara.