Veronesi (Pd): “Segre baluardo contro il clima di odio”

“Buon compleanno senatrice Segre, e grazie di essere per tutti noi memoria resistente degli orrori nazisti e baluardo, con la sua forza morale, contro il clima di odio che si è creato nel nostro Paese” – così Alberto Veronesi (Pd), candidato alle Regionali in Toscana, circoscrizione Lucca Versilia.

“Grazie di essere per noi un inno alla vita, ai diritti civili, alla speranza – continua Veronesi la cui madre ha vissuto in prima persona gli orrori di Bergen Belsen – grazie di essere un faro che illumina la notte a chi si trova a navigare nel mare in tempesta”.