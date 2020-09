Regionali, Veronesi incontra i vertici della Cia

“Mi sono preso qualche ora di tempo per raccontare dei miei incontri di ieri”, esordisce così Alberto Veronesi, candidato Pd al consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione Lucca Versilia. “Il primo, è stato con Gian Piero Tartagni, presidente della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) Toscana Nord; il secondo con Giovanna Landi, presidente di Anp, l’associazione pensionati, della stessa Cia. Insieme, le due strutture contano circa 36 mila associati, rappresentando quindi istanze di una categoria importantissima nell’economia provinciale.”

E continua: “Entrambi gli interlocutori hanno, fin da subito, voluto evidenziare una questione da affrontare: la difficoltà di “comunicare” con la Regione, spesso a causa della burocrazia. Per quanto riguarda gli agricoltori, la preoccupazione principale è quello della difesa dei territori rurali, soprattutto montani, per cercare di arrestare, almeno in parte, lo spopolamento dei borghi e il degrado ambientale.”

“Tartagni mi ha riferito i dati degli ultimi 30 anni! Drammatici! – commenta Veronesi – Soprattutto per quel che riguarda la Garfagnana. L’obiettivo, di conseguenza, dev’essere quello di valorizzare l’identità rurale, per non perdere un tratto caratterizzante la Toscana. Gli agricoltori hanno anche interesse a che vengano salvaguardati i piccoli negozi di alimentari e valorizzati i prodotti a km zero e che vengano concesse terre da coltivare ai giovani e che rallenti la cementificazione dei pendi, soprattutto”.

“Si fa sempre più fatica – riferisce Veronesi – a investire in agricoltura e si investe, piuttosto, in turismo. Ecco che nascono B&B e agriturismi, il che comporta che ci siano sempre più turisti, ma un minor numero di residenti. Un tema questo, e faccio solo un inciso, che si avverte anche lontano dalle coltivazioni. Penso al centro di Lucca che pare risentire di un analogo fenomeno. Più letti per i turisti, meno per i residenti. Ma torniamo a Tartagni e alle sue osservazioni. Mi ha fatto notare come i fondi europei destinati all’agricoltura talvolta vengano impegnati a ridosso della scadenza con il rischio di un mancato utilizzo e la restituzione alla Ue”.

Il discorso si amplia andando a toccare temi europei: “Altro tema di rilievo è quello dell’agricoltura biologica: secondo il “green deal” europeo, infatti, bisognerebbe arrivare al 25% della produzione biologica in 15 anni. Ma per raggiungere un tale obiettivo sono necessari maggiori e più puntuali investimenti.”

E conclude con un post scriptum: “Ieri, ho mancato di ringraziare Francesco Angelini, sindaco di Pieve Fosciana. Lo ringrazio per la gentilezza e la disponibilità. Ne ho ricavato la sensazione di un primo cittadino attento al dialogo con i propri amministrati e pronto a farsi carico dei loro problemi. Bravo Francesco”.